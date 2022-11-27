وذكرت وسائل الإعلام أن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي جاءت خلال ترقيته عشرات من ضباط الجيش الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة.

وجاء الإعلان بعدما تابع كيم تجربة إطلاق الصاروخ هواسونج-17 الباليستي الجديد العابر للقارات وتعهد بمواجهة التهديدات النووية الأمريكية بأسلحة نووية الأسبوع الماضي.

وقال كيم في أمر ترقية الضباط إن بناء القوة النووية يهدف لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب على نحو يعتمد عليه، وإن "هدف (بلاده) النهائي هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، القوة المطلقة التي لم يسبق لها مثيل خلال القرن".