ونقلت الوكالة عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، أن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".

ووفقا لوكالات أنباء روسية، فقد كان مقررا عقد محادثات بين ماكي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين المقبل.

وحضر ماكي الأسبوع الماضي مؤتمر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري لعدة دول سوفياتية سابقة، في العاصمة الأرمينية يريفان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على تلغرام "نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكي. وستُنشر التعازي الرسمية قريبا"، وفقا لرويترز.

وقبل الانتخابات الرئاسية والاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة في بيلاروسيا في 2020، كان ماكي أحد المبادرين بجهود تحسين علاقات بلده مع الغرب وانتقد روسيا، ولكنه غير موقفه بشكل مفاجئ بعد بدء الاحتجاجات، وقال إنها حدثت بإيعاز عملاء غربيين.

يشار إلى أن ماكي شغل منصب مستشار الرئيس ومديرا لمكتبه عام 2008، قبل أن يتولى منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ العام 2012.

وترك ماكي خلفه 3 أطفال، ولدان وبنت، مع الإشارة إلى أنه تزوج مرتين، وكان زواجه الثاني من الممثلة والفنانة فيرا بولياكوفا، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.