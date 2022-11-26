وقال خامنئي إن أفراد قوات الباسيج ضحوا بأرواحهم في "أحداث الشغب" التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجاز الشرطة لدى شرطة الأخلاق.

وكانت قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني في مقدمةحملة نفذتها الدولة مستهدفة الاحتجاجات التي انتشرت في أنحاءالبلاد.

ونقلت رويترز عن المرشد الإيراني في كلمة بثها التلفزيون "ضحوا بأرواحهم لحمايةالشعب من مثيري الشغب".

وتتهم السلطات "أعداء إيران في الخارج وعملائهم" بالتخطيط للاضطرابات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية في 16 سبتمبر بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها لعدم ارتدائها ملابس لائقة، وفقا للقواعد الصارمة المطبقة في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى الجمعة قُتل 448 محتجا منهم 63 طفلا. وأضافت أن 57 من قوات الأمن قتلوا أيضا، فضلا عن اعتقال نحو 18170 شخصا.