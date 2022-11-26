وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، الجمعة، إنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهوا تكنولوجي، المصنعة لأجهزة المراقبة، وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة، وشركة هيتيرا للاتصالات.

وتمثل هذه الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، وسط مخاوف من أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأميركيين.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة لجنة الاتصالات الاتحادية، جيسيكا روز نوورسيل: "هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأميركي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وفيما يتعلق بردود أفعال الشركات الصينية على هذه الخطوة، امتنعت هواوي عن التعليق، فيما قالت هيكفيجن في بيان إن "منتجاتها لا تهدد الأمن الأميركي".

وأضافت: "هذا القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الاتحادية لن يسهم بشيء لحماية الأمن القومي الأميركي، لكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضررا وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، والسلطات المحلية، والمناطق التعليمية، والمستهلكين الأفراد، لحماية أنفسهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم".

كما شددت على أنها "ستواصل خدمة العملاء الأميركيين بالامتثال الكامل للقوانين الأميركية.

وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية قد قالت في يونيو 2021، إنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة.

جاء ذلك بعد تصنيف 5 شركات صينية في مارس 2021، على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي، بموجب قانون عام 2019، الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأميركية، وهي هواوي، وزد تي آي، وداهوا تكنولوجي، وهيكفيجن، وهيتيرا.