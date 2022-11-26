بعد إطلاقه النار الثلاثاء، انتحر أندري بينغ (31 عاما) الذي كان مديرا للمناوبة الليلية في أحد متاجر وولمارت في تشيسابيك بولاية فيرجينيا.

وقع الهجوم قبل يومين من عطلة عيد الشكر وفي أعقاب إطلاق نار في عطلة نهاية الأسبوع في ملهى ليلي للمثليين في كولورادو أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وأصدرت السلطات في تشيسابيك التي تبعد 240 كيلومترا جنوب شرق العاصمة واشنطن، الجمعة رسالة عنوانها "رسالة انتحار" قالت إنها عثرت عليها على هاتف بينغ.

ماذا ورد في الرسالة؟

يقول بينغ "آسف يا إلهي لقد خذلتك، لم يكن هذا خطأك بل خطئي. ... لقد تعرضت لمضايقات من بلهاء ذكاؤهم ضعيف ويفتقرون للحكمة ".

كما جاء في الرسالة "كنتُ مذنبا بنفس القدر وخذلت فريقي في الإدارة وكل من أحبني من خلال إقناعهم بأنني طبيعي ".

ويعتذر بينغ عن أفعاله قائلا "آسف للجميع ولكني لم أخطط لذلك. أؤكد أن الأمور وقعت كما لو كان الشيطان يقودني ".

ويتابع "أتمنى لو كان بإمكاني أن أنقذ الجميع من نفسي. ليغفر لي الله ما أنا مقدم عليه ".

وأكدت سلطات مدينة تشيسابيك الجمعة أن أندري بينغ اشترى في يوم الهجوم بشكل قانوني المسدس من عيار تسعة مليمترات المستخدم في إطلاق النار.

لقى ستة اشخاص حتفهم وأصيب أربعة عندما دخل بينغ غرفة استراحة للموظفين نحو الساعة العاشرة مساء وفتح النار، وفق ما ذكرت الشرطة.

وهذا ثاني حادث إطلاق نار جماعي في ولاية فرجينيا هذا الشهر بعد مقتل ثلاثة من لاعبي كرة القدم في جامعة فرجينيا بالرصاص وإصابة طالبين آخرين على يد زميل لهم بعد رحلة مدرسية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

حتى الآن في عام 2022، رصد موقع "غان فايلنس آركايف" المتخصص في إحصاء حوادث العنف بإطلاق النار أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة، وهي كل حادثة يقتل فيها أربعة أشخاص أو أكثر بدون احتساب مطلق النار.