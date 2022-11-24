وترامب الذي أعلن ترشحه بشكل رسمي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، لم يسلم من انتقادات وجهها سياسيون بارزون في الحزب الجمهوري، لا سيما بعد ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ووُصفت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بـ"المُخيبة" للجمهوريين لأنها لم ترجح الكفة لصالحهم، إذ فازوا بأغلبية محدودة فقط في مجلس النواب، بينما نال الديمقراطيون أغلبية مجلس الشيوخ.

ويرى المتابعون أن أغلب المرشحين الذين حظوا بدعم ترامب، وحرص على الدعاية لصالحهم، خسروا في الانتخابات، وهو اعتبر بمثابة "خفوت" لشعبية الرئيس السابق وتراجع لقدرته على حشد الناخبين.

"ورقة خاسرة"

قال الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، كيريس كريستي، السبت، إن الحزب الجمهوري بات يخسر مرة تلو الأخرى في الانتخابات، مضيفا أن هذا الأمر ناجم بالأساس "لأن ترامب يضع نفسه قبل الحزب"، على حد تعبيره.

وفي المنحى نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو "قيل لنا إننا سنتعب من كثرة الفوز، لكن في الواقع، أنا متعبٌ من الخسارة".

وتابع الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب الأميركي، بول رايان، قائلا "أعتقد أننا نعرف الآن على نحو واضح بما يكفي، أننا نخسر مع ترامب".

وأضاف أنه في حال جرى تجاوز ترامب، فإن الجمهوريين سيبدؤون في الفوز بالانتخابات، في حين سيكون مآلهم الخسارة إذا تمسكوا به "هذا ما أراه".

"القطيعة"

تقول الكاتبة، جونيفر روبرن، إنه ليس كافيا أن يجهر بعض الساسة الجمهوريين بآراء تنتقد ترامب، بل إنهم يحتاجون إلى إحداث قطيعة، حتى يوضحوا السبب الذي يجعل الرئيس السابق، غير مؤهل لأن يعود مجددا إلى البيت الأبيض.

لكن هذه القطيعة تحتاج إلى أن يتحلى الجمهوريون بشجاعة، حسب الكاتبة، من أجل التضحية بقاعدة ترامب الموالية للحزب الجمهوري، إلى جانب التخلي عما يُوصف بـ"الأجندة المتشددة".

ويحتاج الجمهوريون إلى التواصل بقوة مع قواعد الحزب، حتى يوضحوا لهم المخاطر التي تنطوي عليها الولاية الرئاسية الثانية المحتملة لترامب، وما الذي قد يقع في حال عاد إلى البيت الأبيض.

وفي حديثه عن أداء الجمهوريين في انتخابات تجديد الكونغرس، قال نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، إن المرشحين الذين ركزوا على مشاكل الحاضر واقتراح حلول لأجل المستقبل قدموا أداء جيدا، لكن من ظلوا يتحدثون عن انتخابات 2020 واعتبارها مزورة لم يبلوا البلاء الحسن.

وتساءلت الكاتبة حول الأجندة الموجودة فعلا لدى الجمهوريين من أجل التعامل مع المستقبل، وما إذا كانت لديهم رؤية بشأن مكافحة التضخم أو إحداث الوظائف ونحو ذلك.

وتابعت الكاتبة، أنه في حال لم يقم الجمهوريون بهذه الخطوة من أجل إبعاد ترامب، في المرحلة التمهيدية، فإن قبضته ستشتد على حزب الفيل، أما في الوقت الحالي، فيستخدم معارضو الرئيس السابق، نفس التكتيكات التي توصف بالشعبوية، وهذا الأمر يجعل مهمة التخلص منه على قدر كبير من الصعوبة.