وقال خفر السواحل، الخميس، إن من كانوا على متن السفينة هم 336 رجلا و10 نساء و128 فتى و9 فتيات، من بينهم مواطنون عرب، وتم نقلهم جميعا بعد ظهر الأربعاء إلى عبارة راسية جنوب جزيرة كريت كسكن مؤقت.

ووفق خفر السواحل فإن الركاب اكتظ بهم قارب الصيد البالغ طوله 25 مترا، والذي أبحر من ليبيا، وكان متوجها إلى إيطاليا.

وأطلق الركاب نداء استغاثة عندما واجهت السفينة مشكلة وسط البحر المتوسط قبالة جزيرة كريت بجنوب اليونان في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وتم تنفيذ عملية إنقاذ كبيرة، شملت فرقاطة يونانية وسفينتين لخفر السواحل، وخمس سفن تجارية قريبة، وقاربي صيد.

وحالت الظروف الجوية السيئة، في ظل رياح قوية وبحار هائجة، دون نقل الركاب إلى أي من السفن الأخرى، فتم سحب قارب الصيد في نهاية المطاف إلى ميناء جنوب شرق جزيرة كريت بواسطة أحد زوارق الصيد.

نقل المهاجرين لدول الاتحاد الأوروبي

بعث وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي رسالة إلى المفوضية الأوروبية بعد ظهر الثلاثاء، يطلب فيها نقل الركاب إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.