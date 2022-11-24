وقالت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب إن رئيس الوزراء شهباز شريف، استخدم حقه الدستوري، وعين أيضا الفريق ساهر شمشاد ميرزا رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.

وأضافت وزيرة الإعلام أنه تم إرسال ملخص التعيينات إلى الرئيس عارف علوي للتصديق عليه.

الإعلان عن القرار جاء بعد أن عقد رئيس الوزراء شهباز اجتماعا لمجلس الوزراء الفيدرالي لبحث التعيينات بعد أن خولته الأحزاب المتحالفة لاختيار القادة لشغل المناصب العليا.

من هو عاصم منير؟

تمت ترقيته إلى رتبة جنرال في سبتمبر 2018.

انضم للخدمة عبر برنامج مدرسة تدريب الضباط في مانجلا .

تم تكليفه في فوج القوة الحدودية.

تم تكليفه في فوج القوة الحدودية. كان مساعدا للجنرال باجوا منذ أن قاد القوات في قيادة القوة في المناطق الشمالية.

تم تعيينه مديرا عاما للمخابرات العسكرية في أوائل عام 2017.

في أكتوبر 2018 تم تعيينه رئيسا للمخابرات الداخلية.

تم تعيينه كقائد لفيلق جوجرانوالا، وهو المنصب الذي شغله لمدة عامين.

انتقل إلى القيادة العامة بصفته مدير الإمداد والتموين.

تعيين دستوري

وأكد وزير الدفاع خوجة آصف، في حديثه مع الصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن الترشيحات قد تم إرسالها إلى الرئيس.

وقال آصف: "كل الأمور تمت تسويتها بما يتماشى مع دستور باكستان ونأمل ألا يثير الرئيس جدلا".

وأضاف الوزير أنه يتوقع أن يوافق الرئيس علوي على نصيحة رئيس الوزراء.

كما أعرب عن أمله في عدم النظر إلى التعيينات المذكورة سياسياً.

تصديق الرئاسة

المحلل الاستراتيجي الباكستاني، حذيفة فريد، قال إن عاصم منير وساحر شمشاد ميرزا استحقا منصبيهما بحسب الأقدمية في الجيش الباكستاني وهم أهل للقيادة.

وأشار إلى أنه يتبقى فقط موافقة رئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي على اختيارات رئيس الوزراء شهباز شريف لمناصب قيادة الجيش، والذي سبق له الإعلان أنه سيحترم الأطر الدستورية بالموافقة على ترشيحات رئيس الوزراء.

يذكر أن منصب رئيس الدولة في باكستان هو منصب شرفي، بينما يقود رئيس الوزراء الدولة.