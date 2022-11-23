وكتب الناطق باسم البرلمان خاومي دوش، على "تويتر" أن الموقع استُهدف بـ"هجوم DDOS" الذي كثّف الحركة على الموقع ما أدى إلى تعطل الشبكة، مشيرا إلى أن "الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وصنف البرلمان الأوروبي، الأربعاء، روسيا دولة راعية للإرهاب، قائلا إن الهجمات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

والخطوة رمزية إلى حد كبير إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك.

وتشمل قائمة وزارة الخارجية الأميركية حاليا للدول الراعية للإرهاب 4 دول هي كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا مما يعني حظر الصادرات الدفاعية وفرض قيود مالية.

ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، أقرت برلمانات أربع دول حتى الآن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب وفقا لخدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية، وتلك الدول هي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا.