وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع تحقيق القوات الروسية تقدما في دونيتسك وصد هجمات أوكرانية في المدينة، كما استهدفت مجموعات مسلحة أوكرانية في زابوريجيا.

والثلاثاء، تعرّضت شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا لهجوم بمسيّرات، فيما كانت القوات الروسية هناك "في حالة تأهب"، على ما أعلنت السلطات المعينة من موسكو.

قصف البنية التحتية في كييف

يأتي ذلك فيما أصدرت السلطات الأوكرانية تحذيرا من وقوع غارات جوية في جميع أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، بينما أفادت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء بوقوع انفجارات في عدة مناطق بجنوب البلاد وجنوبها الشرقي، وذلك نقلا عن قنوات محلية على تطبيق تيليغرام للرسائل.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، تعرض منشآت للبنية التحتية في المدينة للقصف، بعد سلسلة انفجارات سمع دويها مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة الأوكرانية.

وكتب رئيس البلدية على تلغرام: "العدو يشن ضربات صاروخية على البنية التحتية الحيوية في مدينة كييف. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب الجوي"، دون مزيد من التفاصيل.

وبعد دوي سلسلة انفجارات، انقطع التيار الكهربائي عن شمال ووسط كييف، بحسب مراسلي الوكالة.

واستهدفت القوات الروسية بشكل متزايد البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، في الأسابيع القليلة الماضية، مع مواجهتها انتكاسات في ميادين القتال.