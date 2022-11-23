ويظهر في أحد مقاطع فيديو الذي تم بثّه مباشرة عشرات العمال يتظاهرون ليلا وهم يهتفون "لندافع عن حقوقنا" أمام صفوف من رجال الشرطة.

وذكرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم كانوا يحتجون على انتهاكات - غير محددة – لعقود عملهم.

جاء ذلك بعد انسحاب آلاف الموظفين الشهر الماضي بسبب شكاوى حول نقص وسائل الحماية من فيروس كورونا المستجد، وعدم كفاية المساعدات المقدمة للأشخاص الذين أصيبوا بالمرض.

وقررت فوكسكون فرض حجر على الموقع والعمال في داخله، غير أن المئات منهم فروا بعد ذلك من الموقع سيرا على الأقدام.

وتم حجب وسم "اضطرابات فوكسكون" على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية غير أن بعض التعليقات التي تتحدث عن التظاهرات كانت لا تزال منشورة.

وفوكسكون مجموعة ضخمة تقوم بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة آبل.

وواجهت الشركة التايوانية في الأشهر الأخيرة زيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في موقعها الضخم في تشنغتشو الذي يوظّف أكثر من 200 ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع.

والمجموعة التايوانية هي أكبر رب عمل في القطاع الخاص في الصين حيث توظف أكثر من مليون شخص في حوالي 30 مصنع ومعهد أبحاث عبر مختلف أنحاء البلد.