وحلت محل هذه الإشارات، لافتات أخرى تحمل شعارات مثل "خيرسون.. مدينة الأبطال" و"أيها المواطنون، أنتم أحرار"، مطبوعة على خلفية صفراء.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأوكرانية في المنطقة أنتونينا دوبروزينسكا، الثلاثاء، بينما كان العمال يزيلون الدعاية الموالية لروسيا من لوحة إعلانات خلفها: "في اللحظة التي دخل فيها جنودنا (المدينة)، طبعت هذه الملصقات وتسليمها إلينا".

كانت القوات الروسية قد غمرت المدينة بالملصقات خلال فترة سيطرتها عليها التي استمرت 9 أشهر.

وحملت بعض اللافتات شعار "المستقبل مع روسيا".

ومؤخرا انسحبت القوات الروسية من مدينة خيرسون إلى الضفة الشرقية من نهر دنيبرو، الذي يمر وسط البلاد.

وكانت خيرسون العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تمكنت موسكو من السيطرة عليها، منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا في فبراير الماضي.