ويندر أن تتولى امرأة الزعامة في عالم المافيا الذي يهيمن عليه الرجال.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثلة الادعاء أليساندرا سيريتي قولها في مؤتمر صحفي، إن المرأة المتهمة بتزعم وحدة "ندرانغيتا" في بلدة رو على مشارف ميلانو "أشد قسوة من الرجال".

وقالت الشرطة في بيان إن أفراد العصابات المقبوض عليهم يواجهون اتهامات من بينها الابتزاز وتهريب المخدرات وارتكاب أعمال عنف والحرق العمد، وأضافت أن بعضهم اعتاد ترويع الناس بتهديدهم بإرسال أجزاء من جثث حيوانات إليهم.

وقال مدير الإدارة المركزية لمكافحة الجريمة في الشرطة الإيطالية فرانشيسكو ميسينا، إن التحقيق كشف المدى الذي وصلت إليه "ندرانغيتا"، أقوى عصابات المافيا الإيطالية، في توسيع نفوذها من معاقلها الجنوبية في كالابريا إلى الشمال.

وفي عملية منفصلة، ألقت الشرطة القبض على 37 شخصا مرتبطين بمافيا "كامورا"، في مداهمة خارج مدينة نابولي، عقب تحقيق استمر 3 سنوات في اتهامات بالابتزاز وتهريب المخدرات.

والثلاثاء حلت الحكومة الإيطالية المجلس المحلي لمدينة أنزيو جنوبي روما قائلة إن المافيا اخترقته، الأمر الذي يبرز المخاوف بشأن اتساع نطاق الجريمة المنظمة.