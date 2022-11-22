أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيانا تقدم فيه عددا من التفاصيل:

قال المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، إن إيران بدأت إنتاج يورانيوم عالي التخصيب في مجمع فوردو النووي، ليضاف ذلك إلى الإنتاج في نطنز منذ أبريل 2021".

إيران تخطط أيضا "لتوسيع كبير في إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب، إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المئة أو ما يصل إلى 20 في المئة، في فوردو".

أضاف البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ستبلغ إيران بنيتها زيادة وتيرة عمليات التحقّق وكثافتها" في فوردو.

وفي المجمع الآخر، في نطنز، "تواصل (إيران) تعزيز نشاطات التخصيب" وتخطط الآن لإنشاء مبنى إنتاج ثانٍ.

إدانة غربية