وقال أردوغان في كلمة "كنا نهاجم الإرهابيين منذ أيام قليلة بطائراتنا ومدافعنا وبنادقنا"، ثم أضاف "إن شاء الله، سنقتلعهم جميعا في أسرع وقت ممكن باستخدام دباباتنا وجنودنا".

ويأتي تلويح أردوغان بالهجوم، فيما نقلت وكالات أنباء روسية، يوم الثلاثاء، عن مبعوث موسكو إلى سوريا، إن روسيا تعتقد أن على تركيا الامتناع عن استخدام القوة العسكرية "المفرطة" في سوريا، وإن هناك حاجة إلى البحث عن حل سلمي للقضية الكردية.

ونقلت الوكالات عن المبعوث ألكسندر لافرنتييف قوله إن موسكو ستعمل مع الشركاء لإيجاد حل للصراع.

جاء ذلك في وقت تعهدت فيه تركيا بالثأر بعد مقتل شخصين في هجمات كردية عبر الحدود.

وقالت تركيا إن فصائل كردية قتلت اثنين في هجمات صاروخية من شمال سوريا، يوم الاثنين، وذلك في تصعيد للثأر عبر الحدود في أعقاب هجمات جوية شنتها تركيا في مطلع الأسبوع وهجوم بقنبلة في إسطنبول قبل أسبوع.

وقالت تركيا إن العمليات العسكرية التي وقعت مطلع الأسبوع جاءت ردا على هجوم بقنبلة في إسطنبول قبل أسبوع أودى بحياة 6 أشخاص.

وحملت تركيا حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤولية الهجوم.

ونفى حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي تضم وحدات حماية الشعب الكردية تورطهم في التفجير الذي وقع في 13 نوفمبر في حي مكتظ بالسكان.