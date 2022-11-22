وقال ميخائيل رازفوجاييف حاكم منطقة سيفاستوبول الإدارية في شبه جزيرة القرم على تلغرام "هناك هجوم بمسيّرات. قوات دفاعنا الجوي تعمل في الوقت الحالي".

وأوضح أن مسيّرتين "أسقطتا حتى الآن". وأشار إلى أنه لم تتضرر أي بنية تحتية مدنية ودعا السكان إلى "التزام الهدوء".

وتعرّض أسطول البحر الأسود الروسي المتمركز في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم لهجوم بطائرات مسيّرة من قبل، وقد أدى ذلك إلى انسحاب

موسكو لفترة وجيزة من اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا بعدما ألحق الهجوم أضرارا بواحدة على الأقل من سفنها.

هجوم على دونيتسك

في هذه الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الوحدات العسكرية الروسية أحبطت محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة كراسني ليمان حيث تم القضاء على نحو 40 عسكريا أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات الأوكرانية أطلقت، أمس الاثنين، 8 قذائف من العيار الكبير على المناطق المحيطة بمحطة زابوريجيا النووية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أيضا إن القوات الروسية "ألحقت هزيمة بالعدو في منطقة فوديانويه بجمهورية دونيتسك وقضت على 3 مجموعات تخريبية أوكرانية بالقرب من قرية بافلوفكا".

وأشار البيان إلى أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في هذا الاتجاه تجاوزت 50 شخصا بين قتيل وجريح خلال اليوم الماضي.

وتمكنت القوات الروسية من تدمير فصيلتين من قذائف الهاون الأوكرانية في لوغانسك، وخسرت الوحدات الأوكرانية أكثر من 50 عنصرا، وتم ردعها بعد محاولتها شن هجوم في مقاطعة لوغانسك.

وفي منطقة خاركيف تمكنت القوات الروسية من القضاء على بطارية من أنظمة المدفعية الأميركية من طراز M777.