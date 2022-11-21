وذكر المرصد، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن عددا من المستخدمين في إيران اشتكوا انقطاع شبكة الإنترنت عنهم.

وأضاف المصدر، أن هذا الانقطاع في شبكة الإنترنت يأتي بالتزامن مع احتجاجات جديدة، لأجل التنديد بالسلوك الأمني في البلاد، على إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

وكانت الشابة مهسا أميني، البالغة قيد حياتها 22 عاما، قد توفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، في حادثة أججت غضبا واسعا وسط الشارع الإيراني.

وأشار المرصد إلى أن ارتباك الاتصال بالإنترنت في إيران يأتي أيضا في ظل ورود تقارير عن سقوط ضحايا في الاحتجاجات المناوئة للحكومة.

وبحسب تصنيف مؤسسة "فريدوم هاوس" الأميركية، فإن إيران من بين أكثر دول العالم فرضا للرقابة على الإنترنت.

وتحظر هيئات الاتصال في إيران، الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، لكن مواطني البلاد يلجؤون إلى برامج لفك الحظر تتيح لهم دخول وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.