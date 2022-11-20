وكان ماسك نشر استطلاعا لمعرفة رأي مستخدمي "تويتر" في إمكانية عودة ترامب إلى المنصة.

وحظر الملاك السابقون لـ"تويتر" ترامب من استخدام المنصة، منذ ما يقترب من عامين.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال ماسك إن حظر ترامب كان خطأ و"قرارا غبيا من الناحية الأخلاقية".

وقررت إدارة "تويتر"، إلى جانب منصات إلكترونية أخرى، حظر حساب ترامب بشكل دائم، بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن، يوم 6 يناير 2021.