وقال جيشيف، إن القوات الخاصة في الشرطة البلغارية اعتقلت قبل أيام 3 رجال من أصل مولدوفي، ورجلا وامرأة كرديينسوريين، بعد تحقيقات وتعاون عن قرب مع مدعين من تركيا المجاورة.

وأضاف: "تم اتهام 5 أشخاص. تتكون الاتهامات من مجموعتين: (الأولى) عن دعم أعمال إرهابية في دولة أخرى، وهي الهجوم في إسطنبول، و(الثانية) عن تهريب البشر".

وقال: "هؤلاء الأشخاص ضالعون بالأساس في تهريب البشر والتهريب عموما"، رويترز.

وأشار جيشيف إلى أن المدعين سيطلبون من محكمة بلغارية في وقت لاحق السبت، تمديد حبس الرجال الأربعة، بينما سيطلبون شيئا آخر بالنسبة للمرأة، في ضوء ظرف صحي.

وتابع أن "تركيا طلبت بالفعل تسليمها بعض المشتبه بهم المتواطئين مع مدبري الانفجار".

وأمرت محكمة تركية، الجمعة، بحبس 17 متهما على ذمة المحاكمة، بتهمة الضلوع في التفجير، من بينهم المتهمة بتنفيذ التفجير، التي قالت الشرطة إنها سورية اسمها أحلام البشير.

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الانفجار، الذي أسفر أيضا عن إصابة 80 شخصا في شارع الاستقلال، وهو مكان تاريخي يعج بالمشاة.

وأسرعت الحكومة التركية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى المتمردين الأكراد، وقالت الشرطة إن "منفذة الهجوم تلقت تدريبا من المعارضين الأكراد في سوريا".