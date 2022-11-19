وقالت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن الصور لعملية هبوط ناجحة لمروحيات من طرازي "سوبر كوبرا" و"سي هوك" على سفينة "تي جي غي أناضولو" التي بدأت عمليات بنائها منذ العام 2016.

ووفق رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، فإن القوات البحرية تستعد لاستلام سفينة الهجوم البرمائية "تي جي غي أناضولو" نهاية 2022.

وحسبما نقلت وكالة الأناضول التركية عن دمير فإن "تي جي غي أناضولو ستكون أكبر سفينة حربية في تركيا، وهناك 12 دولة فقط في العالم لديها سفن بهذا الحجم".

وأكد أن السفينة الهجومية ستعزز قوة البحرية التركية وأنها ستصبح جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو" وستضفي قوة لقوته.

ويصل طول السفينة إلى 231 مترا، ويبلغ عرضها 32 مترا، ووزنها مع الحمولة الكاملة 27 ألف طن.

وأشار المسؤول التركي إلى استمرار الجهود مع شركة "بايكار" لتحويل "تي جي غي أناضولو" في المرحلة التالية إلى سفينة عليها مدرج يهبط عليها وتقلع منها مسيّرات مسلحة، لتكون الأولى في العالم، على حد قوله.