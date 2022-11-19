ومما زاد الأمور تعقيدا ثبوت إصابة المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري بكوفيد-19 بعد أيام من الاجتماعات الشخصية الثنائية مع نظرائه من عدد من الدول.

وينظر إلى نتائج المؤتمر، الذي كان من المقرر أن ينتهي الجمعة، على نطاق واسع على أنها اختبار لعزم المجتمع الدولي على مكافحة تغير المناخ، حيث تشتت الحرب في أوكرانيا وتضخم أسعار المستهلكين الانتباه الدولي.

مسودة الاتفاق