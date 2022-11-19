قال مسؤول بالبيت الأبيض إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي التقت اليوم السبت لمدة قصيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح المسؤول "أشارت نائبة الرئيس خلال اللقاء إلى الرسالة الهامة التي أكد عليها الرئيس بايدن في اجتماعه في 14 نوفمبر مع الرئيس شي وهي: أننا يجب أن نبقي على خطوط الاتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين بلدينا بمسؤولية".
وجاء اللقاء على هامش قمة "أبيك" في تايلاند، وبعد أقل من أسبوع على لقاء بين الزعيم الصيني ونظيره جو بايدن.
العلاقات الصينية الأميركية
- التقى بايدن بشي في قمة العشرين بإندونيسيا الأسبوع الماضي.
- يأتي هذا اللقاء كأول اجتماع حضوري وجها لوجه بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم منذ 3 سنوات، بعدما كانت آخر مرة صافح فيها رئيس أميركي، زعيم الصين منذ أكثر من 3 سنوات، حين كان دونالد ترامب في البيت الأبيض.
- قال الرئيس الصيني خلال اجتماعه ببايدن، إن العلاقات الصينية الأميركية الحالية في موقف حرج ولا ترقى إلى ما ينتظره شعبا البلدين وشعوب العالم.
- أضاف الرئيس الصيني: "حافظنا دائما على الاتصالات مفتوحة بيننا لكن ذلك كله لا يمكن أن يعوض اللقاءات المباشرة بيننا".
- شدد شي على أن بلاده مستعدة "لإجراء حوار صريح لبحث العلاقات الاستراتيجية المهمة بين بلدينا وكذلك العلاقات الدولية".
- من جانبه، قال الرئيس الأميركي: "علينا أن نعمل على التنسيق والحوار بشكل مفتوح وشفاف في ما يخدم مصالحنا ومصالح العالم".