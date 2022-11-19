وأوضح المسؤول "أشارت نائبة الرئيس خلال اللقاء إلى الرسالة الهامة التي أكد عليها الرئيس بايدن في اجتماعه في 14 نوفمبر مع الرئيس شي وهي: أننا يجب أن نبقي على خطوط الاتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين بلدينا بمسؤولية".

وجاء اللقاء على هامش قمة "أبيك" في تايلاند، وبعد أقل من أسبوع على لقاء بين الزعيم الصيني ونظيره جو بايدن.

العلاقات الصينية الأميركية