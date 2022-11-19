ومن المزمع إتمام المرحلة الأولى من السياج، بطول 3 كيلومترات، من نقطة عبور في بلدة إيماترا الواقعة شرقي البلاد بحلول صيف العام 2023، علما أنه من المقرر أن يمتد السياج في نهاية المطاف إلى حد أقصى يبلغ 200 كيلومتر.

السياج الحدودي