ووفقا لوزارة العدل الأميركية، صمم توماس أوسادزينسكي ( 23 عاما) واستخدم ودرّس برنامجا على الكمبيوتر للترويج للعنف عبر الإنترنت.

والعام الماضي، دين أوسادزينسكي بـ"محاولة تقديم دعم وموارد مادية لمنظمة إرهابية أجنبية".

لكن الحكم الصادر الخميس، جاء أقل من 15 عاما التي طلبها ممثلو الادعاء.

وطالب علوم الحاسبات السابق بجامعة دي بول محتجز منذ اعتقاله في شيكاغو عام 2019 من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

ووصف محامو الدفاع أوسادزينسكي بأنه "طالب ساذج مغرر به نحو أيديولوجيات متطرفة"، حسبما ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون".

وقال محاميه جوشوا هيرمان لوكالة "أسوشيتدبرس" إن الدفاع يعتزم الطعن على الحكم.

وقبل الحكم عليه، اعتذر أوسادزينسكي لوالديه في قاعة المحكمة، وقال للقاضي: "أنا رافض لتنظيم داعش تماما".