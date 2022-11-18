وتحققت رويترز من موقع مقطعين عبر ملاحظة أقواس مميزة ومبان تتطابق مع الصور الأرشيفية. إلا أن وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء نفت احتراق منزل الخميني وقالت إن عددا قليلا من الناس تجمعوا خارجه.

وتظهر المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ابتهاج عشرات الأشخاص عندما اندلعت النار في أحد المباني.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من تاريخ تصوير المقاطع المصورة. وقال حساب (1500 تصوير) النشط على تويتر إن الحادث وقع مساء الخميس في بلدة خمين مسقط رأس الزعيم الإيراني الراحل جنوبي العاصمة طهران. والمنزل تم تحويله إلى متحف.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن "التقارير كاذبة. أبواب منزل الزعيم الراحل مؤسس الثورة الكبرى مفتوحة للجمهور".

وتوفي الخميني عام 1989.

وتتعرض السلطات الإيرانية لضغوط شديدة بسبب الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها.