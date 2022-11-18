وقال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، التي انضمت إلى روسيا في العام 2014 ، "تجري أعمال التحصين تحت سيطرتنا على أراضي القرم من أجل ضمان سلامة سكان القرم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

لكنه شدد على أن أمن شبه جزيرة القرم يتم "بشكل رئيسي من خلال الإجراءات التي ستُنفذ على أراضي منطقة خيرسون"، المتاخمة لشبه الجزيرة في جنوب أوكرانيا.

يشار إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي، دُمر جزئيا جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية في هجوم نسبته موسكو إلى أوكرانيا وتمثل بانفجار شاحنة مفخخة.

ومنذ أن انضمامها إلى روسيا في 2014، اعتبرت موسكو شبه جزيرة القرم جزءًا من أراضيها وهو ما لا يعترف به المجتمع الدولي. وتؤكد كييف من جهتها تصميمها على استعادة شبه الجزيرة.