عقدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، كما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.
وقال المسؤول إن هاريس التي تشارك في قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في بانكوك قادة الدول الخمس على هامش القمة "للتشاور بشأن الإطلاق الأخير لصاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية" سقط قبالة سواحل اليابان.
وعلى هامش، أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء، منذ عام 2108، جاءت تصريحات القادة حول ملف كوريا الشمالية، كالتالي:
- نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس: سنعمل على حث كوريا الشمالية على بدء دبلوماسية مستدامة مع المجتمع الدولي
- رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز: نقف إلى جانب الحلفاء في وقف استفزازات بيونغيانغ
- رئيسة وزراء نيوزيلاندا، جاسيندا أردرن: ندعو لوقف التسلح النووي في منطقة المحيط الهادئ
- رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو: كندا تقف إلى جانب كل شركائها في شمال المحيط الهادئ
- رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان داك سو: نطالب بيونغ يانغ بوقف كل الأعمال "الاستفزازية" و"بيونغيانع تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي"
- رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو: كندا تقف إلى جانب كل شركائها في شمال المحيط الهادئ