وقال المسؤول إن هاريس التي تشارك في قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في بانكوك قادة الدول الخمس على هامش القمة "للتشاور بشأن الإطلاق الأخير لصاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية" سقط قبالة سواحل اليابان.

وعلى هامش، أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء، منذ عام 2108، جاءت تصريحات القادة حول ملف كوريا الشمالية، كالتالي: