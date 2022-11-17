وقال بايدن إنها "حمت ديموقراطيتنا من التمرد العنيف والدامي في السادس من يناير" 2021، في إشارة الى الهجوم على مبنى الكابيتول، مؤكدا أن بيلوسي هي "رئيسة مجلس النواب الأكثر أهمية في تاريخنا".

ماذا قالت بيلوسي؟

في وقت سابق الخميس، قالت بيلوسي (82 عاما) إنها لن تسعى إلى منصب قيادي في الكونغرس الجديد، في إعادة تنظيم محورية من شأنها أن تفسح المجال لجيل جديد من القادة بعد أن فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

أعلنت بيلوسي في كلمة أمام مجلس النواب أنها ستتنحى بعد قيادة الديمقراطيين لما يقرب من 20 عاما بالكونغرس، وفي أعقاب الهجوم الوحشي على زوجها بول الشهر الماضي في منزلهما بسان فرانسيسكو.

وقالت بيلوسي” الآن يجب أن نتحرك بجرأة إلى المستقبل. لقد حان الوقت لجيل جديد”.

