وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الاتفاق سيبقى ساريًا وفقًا للأحكام الحالية لمدة أربع أشهر".

من جانبه، قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، يوم الخميس، إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في يوليو سيمدد 120 يوما أخرى.

وكتب كوبراكوف على تويتر "مبادرة #حبوب البحر الأسود سيتم تمديدها 120 يوما".

ووصف ذلك الأمر بأنه "خطوة مهمة أخرى في المعركة العالمية ضد أزمة الغذاء (العالمية)"، على ما نقلت رويترز.

وسمح اتفاق تصدير الحبوب الذي توصّلت إليه أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا وتنتهي مدّته مساء الجمعة، بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال أربعة أشهر.

ويتمثل جزء رئيسي من اتفاق يوليو في تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وتقول الأمم المتحدة إن صادرات الحبوب الروسية زادت، لكن يجب القيام بهذا العمل لتخفيف التأثير الشديد للعقوبات الغربية على صادرات الأسمدة الروسية.

وساعد الاتفاق في تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والتي كانت قد أغلقتها روسيا.