ونقلت وكالة "إرنا" عن مصدر لم تسمّه، أنه "على إثر دعوة مجموعات مناهضة للثورة (إلى الاحتجاج)، استغل عناصر إرهابيون مسلحون وجود عدد من الأشخاص، وبدأوا بإطلاق النار على الناس وعناصر الأمن" في سوق مدينة إيذه، ما أدى الى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح.

وأفاد مساعد محافظ خوزستان ولي الله حياتي التلفزيون الرسمي أن الهجوم وقع عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا أسلحة آلية.

وأوضح أن القتلى هم ثلاثة رجال وامرأة وفتاة، مؤكدا أن بعض المصابين حالاتهم خطيرة وبينهم عناصر شرطة.

وأكد بأن الهدوء يسود المنطقة حاليا فيما تجري عمليات البحث عن المهاجمين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب".

وأفادت "إرنا" الأربعاء أن ثلاثة من "المدافعين عن الأمن" قتلوا في مدن مختلفة خلال يوم الثلاثاء الذي شهد تحرّكات في مدن إيرانية عدة إحياء لذكرى قتلى سقطوا خلال احتجاجات دامية شهدتها البلاد في نوفمبر 2019 على خلفية قرار حكومي مفاجئ برفع أسعار الوقود.

ومنذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مقتل أكثر من 30 عنصرا من قوات الأمن في حوادث مرتبطة بـ"أعمال الشغب". إلى ذلك، قتل ستة عناصر على الأقل من الحرس الثوري في أحداث دامية شهدتها مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) في 30 سبتمبر.