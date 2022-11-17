حصد أوكتار المعروف باسم هارون يحيى شهرة من خلال تقديمه برنامجاً على قناة عبر الإنترنت يظهر فيه محاطاً بنساء يرتدين ملابس مثيرة كان يسميهنّ "القطط".

وحُكم على الرجل الستيني الذي اعتُقل في يوليو 2018، بالسجن 8658 عاماً لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسي وسرقة بيانات شخصية واحتجاز حرية، على ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وصدرت العقوبة نفسها في حق عشرة متهمين هم أعضاء في منظمته.

وسبق أن دين أوكتار أوائل يناير 2021 بالسجن 1075 عاماً، قبل أن تلغي محكمة استئناف الحكم الصادر في حقه.

من هو أوكتار؟