وأعلنت مجموعة العشرين، في بيانها الختامي، أن "غالبية" الدول الأعضاء فيها "تدين بحزم الحرب في أوكرانيا" معتبرة أن هذا النزاع "يقوض الاقتصاد العالمي".

وأكد أكبر 20 اقتصادا في العالم في البيان المشترك أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".

وجاء في بيان قمة العشرين: