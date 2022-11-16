وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الاجتماعات تُعقد الان في قاعة قيادة الـ "Tank" داخل البنتاغون، وهي غرفة العمليات التي يمكن ان تقرر تنفيذ أوامر الرئيس الأميركي جو بايدن العسكرية فيما لو دعت الحاجة.

وختم المسؤول، أن قادة البنتاغون على تواصل دائم الآن مع فريق الأمن القومي في البيت الأبيض، وأن لا قرار محددا للرد على الاعتداء الروسي، إلا أن الخطوات المستقبلية سيتم تنسيقها - وعلى حدّ قوله - بالقيادة العليا لحلف شمال الاطلسي - ناتو.

وردا على سؤال لـ "سكاي نيوز عربية"، عمّا إذا سيتم التواصل مع وزارة الدفاع الروسية، أوضح المسؤول، أن واشنطن ستُبقي على الخط الساخن مفتوحا مع الكرملين لمنع انزلاق الأمور وتفادي أي صدام غير مقصود.

ولم يستبعد المسؤول، اللجوء - إذا دعت الحاجة - إلى خطط الطوارئ الموضوعة مسبقا للتعامل مع سيناريوهات مفاجئة قد يلجأ إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.