وأكد سوناك في بيان صادر عن داونينغ ستريت أن "المملكة المتحدة وحلفاءها يتخذون الخطوات لتعزيز أمنهم في مواجهة تهديدات روسية متزايدة".

وأضاف أن "أفعال روسيا تضعنا جميعا في خطر. وبينما نقدّم للشعب الأوكراني الدعم الذي يحتاج إليه، فنحن نسخّر أيضا وسع وعمق خبرة المملكة المتحدة لحماية أنفسنا وحلفائنا. وهذا يشمل بناء الجيل المقبل من السفن الحربية البريطانية".

ويمثّل هذا المبلغ المرحلة التالية من برنامج يجري بموجبه حاليا بناء ثلاث سفن.

ويتوقع الانتهاء من بناء الفرقاطات الثماني بحلول منتصف 2030.

وأكدت مجموعة "بي إيه إي سيستمز" في بيان منفصل طلبية شراء خمس فرقاطات إضافية طراز "سيتي كلاس تايب 26".

وأضافت أن الطلبية ستوفر أربعة آلاف وظيفة في كل أقسام الشركة وسلسلة الإمداد.

من جهة أخرى، أفادت المجموعة عن ارتفاع عدد الطلبيات لديها عقب الحرب في أوكرانيا.