وقال بودولياك، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: "نذكّر السيد لافروف أن القوات الروسية هي من غزت أوكرانيا".

وأضاف: "القوات الروسية ترتكب الإبادة الجماعية وتدمر البنية التحتية للطاقة. لكن هل أوكرانيا تعمل على إطالة امد الصراع؟"

وتابع، في التغريدة نفسها: "الحرب مستمرة فقط بسبب تلاعب لافروف العلني وعدم استعداده لوقف القتال".

وكان لافروف ذكر، الثلاثاء، في كلمته خلال "قمة العشرين": "عبّرنا دائما عن رغبتنا في التوصل إلى حل سلمي".

وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين "عبّر مرارا عن دعمه للمفاوضات.. لكن شروط الأوكرانيين للتفاوض غير واقعية".

وأبرز: "هناك حرب هجينة بدأها الغرب منذ لحظة وصول الانقلابيين في أوكرانيا إلى السلطة، والناتو وضعوا أيديهم على السلطة في كييف".