وتتهم الحكومة التركية المسلحين الأكراد بالوقوف وراء الانفجار، الذي وقع الأحد في شارع تجاري مكتظ في إسطنبول وأسفر عن مقتل 6 وإصابة أكثر من 80.

وقال المسؤول إن التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم داعش لتركيا غير مقبولة، مضيفا أن أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية "بطريقة أو بأخرى".

المزيد من الاعتقالات

والثلاثاء، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إن الشرطة التركية ألقت القبض على مزيد من المشتبه بهم على صلة بالهجوم الذي استهدف شارع الاستقلال في إسطنبول.

انفجار شارع الاستقلال - وهو شارع شهير تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم – شكل تذكيرا صارخا بالتفجيرات التي استهدفت المدن التركية بين عامي 2015 و2017 والتي قضت على شعور المواطن التركي بالأمن.

تفاصيل الهجوم