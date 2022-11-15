انطلقت، الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين، في بالي الإندونيسية، بمشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء، وسط غياب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرجعه محللون لـ 4 أسباب أبرزها تجنب المواجهات وعدم تكرار ما حدث في قمة 2014.