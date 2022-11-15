واستطاع القطاع السياحي التركي تخطي تداعيات جائحة كوفيد-19 هذا العام مسجلا أرقاما جيدة في أعداد السياح الوافدين للبلاد.

ورغم الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي، مثل التفجير الأخير الذي وقع في إسطنبول وأودى بحياة 6 أشخاص وتسبب بإصابة 81 آخرين بجروح، فقد علم موقع "سكاي نيوز عربية" من مصادر تركية، أن عملية إلغاء بعض الرحلات للبلاد والترانزيت قد انتهت بعد إلقاء الشرطة التركية القبض على منفذة الهجوم الدامي.

احتواء سريع

وعن تداعيات التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال، الأحد، على السياحة التركية، قال الكاتب والباحث السياسي طه عودة أوغلو، إن التفجير "كان رسالة واضحة لضرب السياحة التركية، القادرة على تخطي الحادث سريعا، واستكمال الموسم الشتوي بنجاح".

وأضاف أوغلو: "الهدف من العمل الإرهابي كان إيصال رسالة من الجهة التي تقف وراء الحادث بأنها متواجدة على الأرض، لكن أجهزة الأمن كانت لهم بالمرصاد وأحبطت مخططاتهم، ومنعتهم من الفرار خارج البلاد".

إيرادات قياسية

استقبلت تركيا 40 مليونا و246 ألفا و899 زائرا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري.

حسب بيانات وزارة السياحة، فإن إجمالي العائدات السياحية خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2022، بلغ 35 مليارا و28 مليونا و540 ألف دولار.

حققت أعداد السياح القادمين إلى تركيا نموا بنسبة 97.96 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

خلال الربع الثالث، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن إيرادات السياحة بين يوليو وسبتمبر، بلغت 17 مليارا و952 مليونا و361 ألف دولار.

جاءت نسبة 14.3 بالمئة من إيرادات السياحة عن طريق زيارات المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

ما نسبته 75.1 بالمئة من الزوار الأجانب قدموا للرحلات والأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، و17.8 بالمئة بغية زيارة أقاربهم وأصدقائهم، و2.6 بالمئة بهدف التسوق.

الدول الأكثر زيارة

أعلن رئيس مجلس إدارة رابطة وكالات السفر التركية، فيروز باغلي قايا، أن:

- الألمان والروس والبريطانيين تصدروا قائمة السياح الأكثر زيارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022.

- بلغ عدد السياح الألمان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 3.8 ملايين.

- السياح الروس احتلوا المرتبة الثانية بـ3 ملايين، وجاء البريطانيون في المرتبة الثالثة بـ2.3 ملايين سائح.