وقال ويدودو قبل الجلسة الأولى: "إنه شرف لإندونيسيا أن تستضيف قمة مجموعة العشرين، وأنا أدرك أننا نحتاج إلى جهود ضخمة حتى نتمكن من الجلوس معا في هذه القاعة".

وأضاف الرئيس الإندونيسي أن قمة مجموعة العشرين "يجب أن لا تفشل".

كما حض الحضور في افتتاح القمة على "إنهاء الحرب" في إشارة إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتجنب "حرب باردة أخرى".

وخاطب ويدودو قادة المجموعة قبل الجلسة الافتتاحية للقمة، قائلا "لكونكم مسؤولين هنا يعني أيضا أنه يجب علينا إنهاء الحرب. إذا لم تنته الحرب، فسيكون من الصعب على العالم المضي قدما".

وقال: "يجب ألا نقسم العالم إلى أجزاء، وألا نسمح للعالم بالوقوع في حرب باردة أخرى".

وأضاف الرئيس: "اليوم عين العالم علينا. هل سنحقق نجاحا؟ أم سنضيف فشلا آخر؟ بالنسبة لي، يجب أن تكون قمة مجموعة العشرين ناجحة وألا تفشل".