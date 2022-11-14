وسيقوم بلينكن بزيارته "من أجل مواصلة المحادثات" بين البلدَين، علما أنها مقررة "مطلع العام المقبل".

وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ العام 2018، حسبما أفاد البيت الأبيض في بيان.

والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، على هامش قمة مجموعة العشرين، المقامة في بالي بإندونيسيا.

وأوضح البيت الأبيض أن "الرئيسين تحدثا بصراحة عن أولوياتهما ونواياهما تجاه مجموعة من القضايا، وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل التنافس بقوة مع الصين، مشددا على أن هذه المنافسة لا ينبغي أن تنحرف إلى صراع، وأنه يجب على أميركا والصين إدارتها بمسؤولية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة".

كما شدد الرئيس الأميركي على أنه يجب على بلاده والصين "العمل معا لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل تغير المناخ واستقرار الاقتصاد الكلي العالمي، بما في ذلك تخفيف الديون والأمن الصحي والأمن الغذائي العالمي، لأن هذا هو ما يتوقعه المجتمع الدولي من الولايات المتحدة والصين".

من جانبه، قال الرئيس الصيني لبايدن إن العالم "كبير بما يكفي" لازدهار بلديهما، لكنّه حذّر واشنطن من أن بكين تعتبر تايوان "خطا أحمر".

وقال شي إن "قضية تايوان هي في صلب المصالح الأساسية للصين، وهي أساس للعلاقات السياسية الصينية-الأميركية وأول خط حمر يجب عدم تخطيه".