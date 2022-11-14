وأشار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إلى أن "منفذي الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان لو لم يتم إلقاء القبض عليهم".

وأضاف صويلو قائلا: "ربما هذا الخبر سيحزن التنظيم الإرهابي، فلقد ألقينا القبض أيضا على الشخص الذي أمره التنظيم بقتل منفذة التفجير"، حسب قوله.

وأودى تفجير إسطنبول بحياة 6 أشخاص وإصابة 81 شخصا، غادر 50 منهم المستشفى.

سنوات الإرهاب

نرصد لكم الأعمال الإرهابية التي نفَّذها حزب العمال الكردستاني وجماعات مقربة منه، وتنظيم داعش الإرهابي:

8 يونيو 2016: 6 قتلى في هجوم بسيارة مفخخة على مقر الشرطة في مديات (جنوب شرق) تبناه مقاتلو حزب العمال الكردستاني.

7 يونيو 2016: 11 قتيلا بينهم 6 شرطيين في هجوم بسيارة مفخخة في حي بيازيد التاريخي في إسطنبول. بعد 3 أيام، تبنَّت الهجوم مجموعة "صقور حرية كردستان" المقرَّبة مِن حزب العمال الكردستاني، والتي حمَّلها الرئيس رجب طيب أردوغان المسؤولية من البداية.

31 مارس 2016: مقتل سبعة رجال شرطة وإصابة 27 شخصًا في هجوم بالسيارة المفخخة في ديار بكر المدينة الرئيسية في جنوب شرق تركيا، تبناه الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني.

19 مارس 2016: مقتل أربعة سياح (3 إسرائيليين بينهم اثنان يحملان أيضا الجنسية الأميركية وإيراني) في هجوم نفذه انتحاري فجر نفسه في جادة الاستقلال الشهيرة، ونسبته السلطات التركية إلى تنظيم "داعش".

13 مارس 2016: 35 قتيلا وأكثر من 120 جريحا في هجوم بسيارة مفخخة في وسط العاصمة أنقرة، تبنته "صقور حرية كردستان".

17 فبراير 2016: 28 قتيلا ونحو 80 جريحا في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في وسط أنقرة، استهدف آليات عسكرية وتبنته أيضا "صقور حرية كردستان".

14 يناير 2016: ستة قتلى، شرطي وخمسة مدنيين، في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركز الشرطة في تشينار على بعد 30 كلم من ديار بكر جنوب شرق البلاد وتبناه حزب العمال الكردستاني الذي اعتذر عن سقوط قتلى مدنيين.

12 يناير 2016: مقتل 12 سائحا ألمانيا في هجوم انتحاري في حي السلطان أحمد في الوسط التاريخي لإسطنبول. والهجوم الذي نسبته السلطات إلى تنظيم "داعش" نُفِّذ قرب أبرز المواقع السياحية في المدينة كمحتف آيا صوفيا والمسجد الأزرق (جامع السلطان أحمد).

10 أكتوبر 2015: مقتل 103 أشخاص وإصابة أكثر من 500 في تفجيرين انتحاريين أمام محطة أنقرة المركزية للقطار خلال تجمع مؤيد للأكراد. وهذا الهجوم يبقى الأكثر دموية في تاريخ تركيا الحديثة ونسبته السلطات إلى تنظيم "داعش".

20 يوليو 2015: هجوم في سروج قرب الحدود السورية، يسفر عن 34 قتيلا ونحو مئة جريح بين ناشطي القضية الكردية، نسبته السلطات إلى تنظيم "داعش".

18 مايو 2015: مقتل أربعة جنود بقنبلة في جنوب شرق تركيا في هجوم نسبه الجيش إلى حزب العمال الكردستاني.

10 مايو 2015: ثلاثة قتلى في انفجار سيارة مفخخة عند مرور حافلة للشرطة.

2 مايو 2015: مقتل جندي في انفجار سيارة مفخخة نسبه الجيش إلى حزب العمال الكردستاني في ديار بكر، المدينة الكبرى في جنوب شرق البلاد حيث تقيم غالبية كردية.

1 مايو 2015: مقتل ثلاثة شرطيين في انفجار سيارة مفخخة أمام مقر قيادة الشرطة في غازي عنتاب (جنوب شرق) قرب الحدود السورية، نسبته أنقرة لتنظيم "داعش".

27 أبريل 2015: انتحاري يفجِّر نفسه أمام موقع سياحي في بورصة شمال غرب البلاد متسببا بإصابة 13 شخصا، وصحيفة "حرييت" تقول إنه كان من حزب العمال الكردستاني.

12 أبريل 2015: قتيل في هجوم بسيارة مفخخة نسبته السلطات إلى حزب العمال الكردستاني واستهدف مركزا عسكريا في محافظة ديار بكر ذات الغالبية الكردية.

سبتمبر 2011: تفجير سيارة مفخخة في حي كيزيلاي بأنقرة، أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، تبنت الهجوم مجموعة "صقور حرية كردستان".

أكتوبر 2010: تفجير قنبلة في ميدان تقسيم بإسطنبول، أدى إلى إصابة العشرات، تبنت الهجوم مجموعة "صقور حرية كردستان".

يونيو 2010: استهداف حافلة عسكرية في إسطنبول بقنبلة أدت إلى مقتل 4 جنود ومدني، تبنت الهجوم مجموعة "صقور حرية كردستان".

أغسطس 2006: هجوم في أنطاليا أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، تبنت الهجوم مجموعة "صقور حرية كردستان".

أبريل 2006: استهداف مقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، ومهاجمة فندق في ولاية مرمريس وقتل شخصين، تبنت الهجوم مجموعة "صقور حرية كردستان".

يوليو 2005: استهداف حافلة سياح، ومقتل 3 أتراك وسائحين وإصابة 20 آخرين، تبنت الهجوم مجموعة "صقور حرية كردستان".