وقالت المجموعة التي تعتبرها تركيا "إرهابية"، في بيان: "شعبنا والأشخاص الديمقراطيون يعلمون عن كثب أننا لسنا على صلة بهذا الحادث وأننا لن نستهدف مدنيين بشكل مباشر وأننا لا نقبل أعمالا تستهدف مدنيين".

وجاء إعلان حزب العمال الكردستاني عدم مسؤوليته عن التفجير الذي وقع الأحد في شارع الاستقلال، بعدما كشفت السلطات التركية، الاثنين، تفاصيل تتعلق بهوية منفذ الهجوم الدامي.

وقالت الشرطة التركية إن "منفذ هجوم إسطنبول امرأة من الجنسية السورية تلقت تدريبا على أيدي الميليشيات الكردية".

وأضافت نقلا عن مسؤول تركي، تأكيد وجود صلات لمنفذة تفجير إسطنبول بالأكراد، دون أن يستبعد أن تكون لها علاقة بتنظيم داعش.

وعثرت الشرطة التركية أثناء إلقاء القبض على منفذة الهجوم على مسدس وبعض العملات الأجنبية والتركية، بالإضافة إلى كميات من الذهب.

تفاصيل التفجير الدامي