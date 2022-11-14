وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن الزيارة إن "خيرسون لا تزال روسية رغم زيارة زيلينسكي".

وأضاف: "نترك الأمر من دون تعليق. تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية".

وانسحبت القوات الروسية من خيرسون قبل أيام بعد ثمانية أشهر من السيطرة عليها، تاركة الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة.

اتهامات أوكرانية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب وقتل مدنيين في خيرسون.

تصريحات زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة:

وثق محققون بالفعل أكثر من 400 جريمة حرب روسية.

عثر على جثث قتلى من المدنيين والعسكريين.

الجيش الروسي خلف وراءه نفس الوحشية التي ارتكبها في مناطق أخرى من البلاد دخلها.

وقال مسؤولون محليون، الأحد، إن شركات المرافق العامة في خيرسون تعمل على ترميم البنية التحتية الحيوية التي فجرتها القوات الروسية المتقهقرة، فيما استمر انقطاع الكهرباء والمياه عن معظم المنازل في المدينة جنوبي أوكرانيا.

ووصلت القوات الأوكرانية وسط خيرسون، الجمعة، بعد أن انسحبت روسيا من العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها منذ بدء هجومها العسكري في فبراير الماضي.

وكان هذا الانسحاب ثالث تراجع رئيسي في الحرب، والأول الذي يشهد تخليا عن مدينة كبيرة، مع تقدم هجوم مضاد أوكراني كبير استعادت معه كييف أجزاء من الشرق والجنوب.