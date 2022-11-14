أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة عابرة للحدود، تضم أفرادا وشركات وتعمل على شراء تقنيات عسكرية للجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا.
تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا:
• "العقوبات ستستهدف 14 فردا و 28 كيانا من بينهم ميسرون ماليون"، لكنها رفضت الإدلاء بتفاصيل عن أماكن تواجدهم.
• "من المقرر صدور إعلان في وقت لاحق، الإثنين".
• "هذا جزء من جهدنا الأكبر لتعطيل جهود روسيا العسكرية وحرمانها من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وقيود التصدير".