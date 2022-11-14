تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا:

• "العقوبات ستستهدف 14 فردا و 28 كيانا من بينهم ميسرون ماليون"، لكنها رفضت الإدلاء بتفاصيل عن أماكن تواجدهم.

• "من المقرر صدور إعلان في وقت لاحق، الإثنين".

• "هذا جزء من جهدنا الأكبر لتعطيل جهود روسيا العسكرية وحرمانها من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وقيود التصدير".