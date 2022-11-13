وسقط 6 قتلى و53 جريحا في انفجار قوي لم يُعرف مصدره بعد، في شارع الاستقلال المزدحم بقلب اسطنبول.

وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، في وقت كان حشد المارة كثيفًا في شارع الاستقلال، حسبما أفادت القناة التلفزيونية التركية.

وأظهرت لقطات نشرتها القناة انتشار فرق الإغاثة والشرطة في المكان الذي أُخلي من المارّة.

وفي صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول لحظة وقوع الانفجار، تبدو ألسنة لهب عن بعد مع دوي صوت شديد وسط حالة ذعر بين المارّة.

وتظهر أيضًا حفرة سوداء كبيرة في هذه الصور، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الممدين على الأرض في مكان قريب.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث، فيما لم يصدر بيان رسمي بعد بشأن طبيعة الانفجار.

واستُهدف شارع الاستقلال في سلسلة من الهجمات الإرهابية عامَي 2015 و2016. وتبنّى تنظيم داعش الإرهابي هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة أكثر من ألفَي شخص بجروح.