أظهرت مقاطع مصورة اللحظات الأولى لانفجار ضرب منطقة تقسيم وسطج مدينة إسطنبول.
وخلف الانفجار 11 جريحا، وأدى إلى إغلاق شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم.
وأظهرت صور فوضى في الشارع، بينما هرعت قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات إسعاف إلى المكان.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
أظهرت مقاطع مصورة اللحظات الأولى لانفجار ضرب منطقة تقسيم وسطج مدينة إسطنبول.
وخلف الانفجار 11 جريحا، وأدى إلى إغلاق شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم.
وأظهرت صور فوضى في الشارع، بينما هرعت قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات إسعاف إلى المكان.
وخلف الانفجار 11 جريحا، وأدى إلى إغلاق شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم.
وأظهرت صور فوضى في الشارع، بينما هرعت قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات إسعاف إلى المكان.