وخلف الانفجار 11 جريحا، وأدى إلى إغلاق شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم.

وأظهرت صور فوضى في الشارع، بينما هرعت قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات إسعاف إلى المكان.