وأشارت الوزارة في بيانها إلى استمرار المعارك على محاور ليمان – كراسنوليمان، منوهة إلى أنها تمكنت من تدمير مخازن للأسلحة، و3 أنظمة مدفعية أميركية من طراز M777 على محور زابوروجيا، فيما نجحت بإحباط محاولات هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك في لوغانسك.

وأجمل بيان وزارة الدفاع الروسية نتائج المعارك على النحو التالي:

نتيجة شن القوات الروسية لهجمات ناجحة على محور دونيتسك تم تحرير قرية مايورسك بالكامل.

تم تدمير 3 أنظمة مدفعية أميركية الصنع من طراز M777، والقضاء على ما يقرب من 30 مرتزقا أجنبيا.

تدمير ترسانة أسلحة جوية بصواريخ عالية الدقة في منطقة دوبييفكا بمقاطعة تشيركاسي.

تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة أثناء محاولتها تنفيذ هجمات باتجاه كوبيانسك.

إحباط هجمات القوات الأوكرانية باتجاه مناطق في لوغانسك والقضاء على 110 جنود.

صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية باتجاه كراسنو ليمان.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، أن سلاح الجو الروسي أسقط طائرة مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقط الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الفضاء الروسية في قرية بيسشانوي بمنطقة دنيبروبتروفسك في الجو، طائرة هليكوبتر من طراز "مي -8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضافت أن الجيش الروسي دمر أيضا محطة رادار أميركية "تي بي كيو-50" في منطقة أفدييفكا في دونيتسك، ورادارا لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة نوفوترويتسكوي بدونيتسك.

بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 13 قذيفة من قذائف "هيمارس" و"ألدر" أوكرانية، بالإضافة إلى 6 طائرات دون طيار.

من ناحية ثانية، نقلت وكالة تاس الروسية عن مصادر ميدانية قولها إن القوات الأوكرانية ستقوم بنقل أكثر من 40 ألف جندي من محور خيرسون باتجاه محور زابوريجيا وخطوط التماس على ذلك المحور، مشيرة إلى أن العملية ستستغرق نحو أسبوعين، موضحة أن العملية العسكرية ستبدأ بعد ذلك.