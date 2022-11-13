ومن شأن هذا الفوز للديمقراطيين في مجلس الشيوخ أن يمنح الرئيس جو بايدن فوزا كبيرا، خصوصا وأن المؤشرات السابقة للانتخابات النصفية كانت تعد العدة لمد جمهوري أو "تسونامي" جمهوري، وهو الأمر الذي اجهضه فوز الديمقراطيين في آخر ولايتين على الأقل.

وإذا ما فاز الجمهوريون في ولاية جورجيا، سيصبح مجلس الشيوخ منقسما مناصفة بين الديمقراطيين والجمهوريين، مع صوت هاريس المرجح للديمقراطيين، رغم أن المؤشرات الأولية تشير فوز المرشح الديمقراطي إلى حد ليس ببعيد.

ولكن إذا فاز السناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك في انتخابات الإعادة في جورجيا في السادس من ديسمبر المقبل ضد منافسه الجمهوري هيرشل والكر، فإن ذلك سيزيد أغلبية الديموقراطيين إلى 51 مقابل 49 للجمهوريين.

ماذا يعني فوز الديمقراطيين؟

سيحظى الديمقراطيون بميزة إضافية في إقرار عدد محدود من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يُسمح بإجازتها بأغلبية بسيطة من الأصوات بدلا من الستين صوتا اللازمة لمعظم القوانين.

استمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ سيحافظ على قدرة الرئيس جو بايدن على تأكيد مرشحيه القضائيين وتعييناته الإدارية.

انتهاء التحذير من تسونامي جمهوري في الانتخابات النصفية وتحديدا في مجلس الشيوخ.

سقوط معظم المرشحين الذين دعمهم الرئيس السابق دونالد ترامب.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ المنتخب حديثا سيؤدي اليمين في الثالث من يناير المقبل.

ومع ذلك، ظل الجمهوريون على وشك الفوز بالسيطرة على مجلس النواب الأميركي مع مواصلة المسؤولين فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت يوم الثلاثاء، غير أنه ما زال لم يُعرف بعد من الحزب الذي سيحظى بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي للعامين المقبلين.

واستمر تفوق الجمهوريون ولكن نتائج العديد من السباقات لا تزال تتدفق، بما في ذلك العديد من السباقات في ولاية كاليفورنيا ذات التوجهات الليبرالية.

في غضون ذلك: