فخ أم تراجع ؟

أشار الخبراء إلى أن الانسحاب من خيرسون هو أكبر من مجرد خطوة تكتيكية بالمعنى العسكري، وأنه ينطوي على رسائل وأبعاد سياسية واضحة، فيما يشير آخرون إلى أن الانسحاب هو دليل آخر على أن السلاح النوعي الغربي المقدم لأوكرانيا ها هو يقلب المعادلات الميدانية، وأن الروس انسحبوا تحت ضغط التقدم الأوكراني العسكري .

ولا يستبعد خبراء عسكريون من جانبهم، أن يندرج الانسحاب في إطار إعادة الانتشار والإعداد لهجوم مضاد، ونصب فخ للقوات الأوكرانية بغية استدراجها ومحاصرتها، في مدينة كانت من أول المدن الاستراتيجية التي سقطت بيد الروس في بداية الحرب .

مبررات الانسحاب

يقول الباحث والخبير في الشؤون الروسية بسام البني، في حديث مع "سكاي نيوز عربية":

الانسحاب من خيرسون لم يكن مفاجئا بالنسبة للروس، بسبب التحذيرات الجدية من أن سد كاخوفكا في حال تفجيره من قبل كييف، فإن القوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو ستكون محاصرة تماما، ولهذا تم اتخاذ هذا القرار الصعب.

الواضح أن القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا، يريد البدء من الصفر بحيث يجهز خطا دفاعيا بهندسة عسكرية متينة على الضفة اليسرى للنهر، قاطعا الطريق أمام القوات الأوكرانية لمهاجمة مناطق أخرى والتي في حال محاولتها التقدم نحو الضفة اليسرى، فإنها ستكون تحت مرمى نيران القوات الروسية بشكل مباشر.

وهكذا فبقاء الروس في الضفة اليمنى كان مخاطرة كبيرة ومجازفة بأرواحهم ومعداتهم العسكرية، لكن مع هذا الانسحاب فالجيش الأوكراني سيتقدم بداهة نحو المنطقة التي أخلاها الجيش الروسي، وهكذا يكون الأوكرانيون في موقع ضعيف ومكشوف عسكريا وليس العكس، ويصبحون عرضة سهلة للصواريخ والمدافع الروسية حال نيتهم التقدم أكثر.

تسعى القيادة العسكرية الروسية لإنشاء نظام قيادة ميداني جديد عبر وضع ضباط ذوي خبرة في المناصب والمواقع الرئيسية، وذلك بهدف تعزيز الخطوط الخلفية والدفاعية، وتأمين طرق الامداد اللوجستي والعسكري للقوات في مواجهتها للقوات الأوكرانية.

الانسحاب التكتيكي العسكري محاط بمخاطر سياسية كبرى، فإن نجح الجيش الروسي في السيطرة قريبا على مدن وبلدات جديدة على جبهات القتال مع أوكرانيا، فإن الرأي العام قد يعتبر الانسحاب المؤقت من خيرسون مبررا، وكجزء من الاستراتيجية العسكرية.

في حال عدم تحقق ذلك فقد يتسبب هذا في قلب المزاج الشعبي الروسي الداعم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والمطالب بتحقيق انجازات ومكاسب ميدانية، وبالتالي تراجع الحاضنة المجتمعية لتلك العملية، وتراجع التأييد لها.

الكرملين يعطي التعليمات العامة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في أوكرانيا، لكن يحق لقائد العملية هناك تحديد التحركات العسكرية والأهداف في الميدان، بعد الرجوع لوزير الدفاع، وهو ما حصل مع طلب قائد العملية الجنرال سيرغي سوروفيكين، الإذن من الوزير سيرغي شويغو، بتنفيذ الانسحاب من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، والوزير طبعا هو على اتصال مستمر مع الرئيس بوتين، وهذا يعني أن ثمة تنسيق كامل بين الكرملين والقيادة العسكرية.

انسحاب بدوافع سياسية

من جهته يقول أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية في القاهرة رائد العزاوي، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية":