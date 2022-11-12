وأكد متحدث باسم نائب رئيس الإدارة الإقليمية ألكسندر فومين، اليوم السبت، إعلان "غينيتشيسك" عاصمة إدارة للمقاطعة بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن جميع السلطات الرئيسية ستتركز في المدينة، بحسب ما صرح به لوكالة سبتوتنيك الروسية للأنباء.

وتقع غينيتشيسك في جنوب مقاطعة خيرسون، مقابل اللسان الرملي "أراباتسكايا ستريلكا" على شواطئ بحر آزوف، وتعتبر منتجعا وميناء.

الانسحاب من خيرسون

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وافق، يوم الأربعاء الماضي، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر.

في وقت سابق، تم إجراء استفتاء على أراضي مقاطعة خيرسون، حيث تم اتخاذ قرار لإعادة توحيد المنطقة مع روسيا.

وأمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن منطقة خيرسون هي كيان تابع لروسيا الاتحادية، وأكد أن هذا الوضع ثابت ولا يمكن إجراء تغييرات عليه.

اكتمال الانسحاب

وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الجمعة، إعادة انتشار أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

أشارت الوزارة إلى أنه تم إخلاء الضفة اليمنى للنهر من كافة المعدات العسكرية، مؤكدة أنه "لم تُترَك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وأنه تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر".

أشار البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية تستهدف القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بمحور خيرسون.

وأوضح البيان أن ضربات القوات الروسية في الوقت الحالي، تلحق خسائر في صفوف القوات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أي خسائر خلال إعادة انتشار القوات الروسية في الضفة اليسرى لنهر دنيبر، على محور خيرسون، موضحة أن العملية اكتملت تمام الساعة الخامسة فجرا بتوقيت موسكو.